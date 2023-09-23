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البابا فرنسيس ينفي قيام المهاجرين بـ"غزو" أوروبا ويدعو دول القارة لتحمل مسؤولياتها تجاههم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-09-2023 | 04:57
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