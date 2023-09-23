Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الدوما الروسي: السلطات البريطانية من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى تثير خطر اندلاع حرب نووية

Lebanon 24
23-09-2023 | 08:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الدوما الروسي: الأسلحة الغربية تحترق في أوكرانيا والرهان على هزيمة روسيا كان خطأ غربيا فادحا (الشرق)
lebanon 24
23/09/2023 16:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: إدارة بايدن لن تزود أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى في المرحلة الراهنة (أ.ف.ب)
lebanon 24
23/09/2023 16:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: السماح لرئيس أوكرانيا بتصدر المتحدثين انتهاك لميثاق مجلس الأمن
lebanon 24
23/09/2023 16:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن استعادة 7 كيلومترات مربعة من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي
lebanon 24
23/09/2023 16:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:06 | 2023-09-23
08:54 | 2023-09-23
08:43 | 2023-09-23
08:32 | 2023-09-23
08:18 | 2023-09-23
08:17 | 2023-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24