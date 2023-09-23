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سلبوا منه مبلغ 3200 دولار اميركي في بعلبك وهربوا

Lebanon 24
23-09-2023 | 08:54
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اقدم مسلحون في شارع بشارة الخوري في مدينة بعلبك على اعتراض دراجة المدعو أحمد ي. وسلبوه مبلغ 3200 دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة. وقد ادعى احمد على كل من ح. ي ون. ك واخرين بتهمة سلبه امواله.
 
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