سلبوا منه مبلغ 3200 دولار اميركي في بعلبك وهربوا

اقدم مسلحون في شارع بشارة الخوري في مدينة بعلبك على اعتراض دراجة المدعو أحمد ي. وسلبوه مبلغ 3200 دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة. وقد ادعى احمد على كل من ح. ي ون. ك واخرين بتهمة سلبه امواله.

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