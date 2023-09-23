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رويترز: مقتل 10 أشخاص بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش بوسط الصومال

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:06
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