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إصابة ثالثة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال المــواجـهات قرب السياج الفاصل شرق غزة

Lebanon 24
23-09-2023 | 10:22
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