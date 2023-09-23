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الخارجية الإثيوبية: أديس أبابا ملتزمة بالتوصل إلى حل "ودي عبر المفاوضات" بشأن ملف سد النهضة

Lebanon 24
23-09-2023 | 10:58
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