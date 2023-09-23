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وزير الخارجية المصري: ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بفرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري

Lebanon 24
23-09-2023 | 14:46
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