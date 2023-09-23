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وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الأمم المتحدة: نقف باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني وندعو جميع الأطراف لإصلاحات شاملة وجذرية

Lebanon 24
23-09-2023 | 15:13
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