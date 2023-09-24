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مسؤول محلي في إقليم ناغورني كاراباخ: الأرمن في الإقليم سيتوجهون إلى أرمينيا ولا يريدون العيش كجزء من أذربيجان

Lebanon 24
24-09-2023 | 03:13
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