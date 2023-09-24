المطران عودة: يجب بناء دولة قوية مكتملة العناصر وعدم التطاول على سيادتها وهيبة القضاء والتوقف عن التنافر والتناحر الذي سيؤدي الى صراعات وانشقاقات لا تجدي ولا تنتهي إلا بفشل الجميع وخسارتهم

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