رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء شعبي في القبيات: اعتبرونا انتهينا بانتخابات 2022 وكثر ابلغوني ان كتلتنا اقل من عشرة أين اختفى حِسُّهم بعد النتيجة؟

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