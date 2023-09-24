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باسيل: لا أحد يستطيع ان يفصل بين التيار والجيش اللبناني "وروحوا خيطوا بغير هالمسلة"

Lebanon 24
24-09-2023 | 06:55
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"التيار لن يكون شريكاً بأي معادلة فشل".. باسيل: روحوا خيطوا بغير هالمسلة
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24/09/2023 18:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: أقول للوشاة تخطئون في العنوان فانتم لا تعرفون من هو نبيه بري ومن هي حركة أمل انصحكم ان توفروا اموال الترغيب والأزلام على الاقامة في الفنادق الفاخرة على شراء الذمم.. "خيطوا بغير هالمسلة"
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24/09/2023 18:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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