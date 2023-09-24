باسيل: الخطر يزداد على الوجود كل يوم وحماية الوجود واجب والنزوح ليس وسيلة للحصول على الرئاسة كما أن ترك اللبنانيين يصطدمون بالنازحين هو المؤامرة التي نريد تجنبها

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