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باسيل: الخطر يزداد على الوجود كل يوم وحماية الوجود واجب والنزوح ليس وسيلة للحصول على الرئاسة كما أن ترك اللبنانيين يصطدمون بالنازحين هو المؤامرة التي نريد تجنبها

Lebanon 24
24-09-2023 | 06:59
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