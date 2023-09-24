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بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الجمهورية وسط العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في مظاهرة ضد تقاعس حكومة البلاد تجاه قضية قره باغ (سبوتنيك)

Lebanon 24
24-09-2023 | 10:42
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