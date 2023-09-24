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الجيش الإسرائيلي: هجمات باستخدام طائرة مسيرة ضد موقعين لحركة حماس في منطقتي البريج وجباليا بقطاع غزة

Lebanon 24
24-09-2023 | 11:56
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