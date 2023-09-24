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أخبار عاجلة
الخارجية السعودية: نؤكد الوقوف الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني لحين الوصول لحل شامل وعادل
Lebanon 24
24-09-2023
|
12:38
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