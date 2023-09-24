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الخارجية الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا إعصار ليبيا من الفلسطينيين إلى 64 شخصا و 10 مفقودين

Lebanon 24
24-09-2023 | 13:50
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