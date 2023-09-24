24
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أجرينا مُباحثات فعّالة مع روسيا بشأن تطوير التعاون بين البلدين في المجالات النووية السلميّة
Lebanon 24
24-09-2023
|
17:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أجرينا مُباحثات فعّالة مع روسيا بشأن تطوير التعاون بين البلدين في المجالات النووية السلمية
Lebanon 24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أجرينا مُباحثات فعّالة مع روسيا بشأن تطوير التعاون بين البلدين في المجالات النووية السلمية
25/09/2023 07:08:02
25/09/2023 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في المنشآت النووية في إيران (سكاي نيوز)
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في المنشآت النووية في إيران (سكاي نيوز)
25/09/2023 07:08:02
25/09/2023 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف يؤكد عزم روسيا والصين على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
لافروف يؤكد عزم روسيا والصين على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين (سكاي نيوز عربية)
25/09/2023 07:08:02
25/09/2023 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للجزيرة: التراجع عن خفض الالتزام بالاتفاق النووي يتطلب رفع العقوبات كافة
Lebanon 24
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للجزيرة: التراجع عن خفض الالتزام بالاتفاق النووي يتطلب رفع العقوبات كافة
25/09/2023 07:08:02
25/09/2023 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
00:32 | 2023-09-24
24/09/2023 12:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
02:53 | 2023-09-24
24/09/2023 02:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الفنان راغب علامة يُشارك في أسبوع الموضة في ميلانو.. شاهدوا كيف بدا (صور)
Lebanon 24
ابن الفنان راغب علامة يُشارك في أسبوع الموضة في ميلانو.. شاهدوا كيف بدا (صور)
04:45 | 2023-09-24
24/09/2023 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها اللبناني الوسيم (صور)
Lebanon 24
هو من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها اللبناني الوسيم (صور)
01:39 | 2023-09-24
24/09/2023 01:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:49 | 2023-09-24
وكالة تاس الروسية: عبور أكثر من 2900 شخص إلى أرمينيا من منطقة ناغورني كاراباخ حتى صباح اليوم (سكاي نيوز)
18:50 | 2023-09-24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أجرينا مُباحثات فعّالة مع روسيا بشأن تطوير التعاون بين البلدين في المجالات النووية السلمية
18:48 | 2023-09-24
مسؤولة أميركية ل"الجزيرة": نحث جميع الأطراف الخارجية على وقف تسليحها المجموعات المتحاربة في السودان
18:10 | 2023-09-24
تظاهرات احتفالية في نيامي بعد إعلان فرنسا عزمها سحب قواتها من النيجر
18:03 | 2023-09-24
المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد
16:00 | 2023-09-24
الخارجية السعودية: ندين إقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف في لاهاي
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24