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الأسد خلال لقائه رئيس وزراء الصين: التوجه شرقا هو الضمانة السياسية والاقتصادية لسوريا

Lebanon 24
25-09-2023 | 02:29
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