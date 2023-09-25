معلومات "لبنان24": القوّة الأمنية الفلسطينيّة المشتركة نفذت قبل قليل إنتشاراً داخل عددٍ من أحياء مخيم عين الحلوة بينها الصفصاف، الرأس الأحمر، الطيري والبراق

Lebanon 24