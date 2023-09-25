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"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة سلّمت أوكرانيا أول دفعة من دبابات "أبرامز"

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:22
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