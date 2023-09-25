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رئيس وزراء المجر: لن نُؤيّد كييف على المستوى الدولي ما لم تستعدّ الأقلية المجرية في أوكرانيا حقوقها

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:30
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