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أخبار عاجلة
بايدن يُعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولتي جزر كوك ونيوي في المحيط الهادئ (الحرة)
Lebanon 24
25-09-2023
|
09:48
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