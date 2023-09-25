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الولايات المتحدة وبولندا تُوقعان إتفاقية قرض مباشر للتمويل العسكري بقيمة 2 مليار دولار (الحرة)

Lebanon 24
25-09-2023 | 10:35
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