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بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بإقامة منطقة حرة ومنفتحة وآمنة في المحيطين الهندي والهادئ (الحرة)

Lebanon 24
25-09-2023 | 11:10
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