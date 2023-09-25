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شبّان يفجّرون عبوات ناسفة محلية الصنع بمحيط السياج الفاصل شرق غزة (شبكة قدس الإخبارية)

Lebanon 24
25-09-2023 | 11:35
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