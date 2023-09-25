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وزارة الخارجية الروسية: إراقة الدماء في كوسوفو أمس نتيجة مباشرة لسياسة رئيس الوزراء كورتي في تأجيج الصراع وتطهير المنطقة من الصرب (الميادين)

Lebanon 24
25-09-2023 | 11:51
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