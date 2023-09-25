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الجيش الإسرائيلي يقصف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في المنطقة الحدودية شرقي غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-09-2023 | 12:16
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