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أخبار عاجلة
مكتب رئيس الوزراء الأرميني: الوفد الأميركي بحث مع باشينيان الوضع في قره باغ ونقل له رسالة من الرئيس بايدن
Lebanon 24
25-09-2023
|
12:26
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