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المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: مسؤولون إيرانيون قدموا طلبا لزيارة المنشآت الدبلوماسية في واشنطن ورفض طلبهم (الحرة)

Lebanon 24
25-09-2023 | 13:57
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