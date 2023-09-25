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ميلر: لا أريد الدخول في تفاصيل الخريطة التي عرضها نتنياهو أمام الأمم المتحدة وموقفنا هو أننا ندعم حل الدولتين وهو ما أكده الرئيس بايدن لنتنياهو (الحرة)

Lebanon 24
25-09-2023 | 14:00
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