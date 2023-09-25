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وزارة الدفاع البحرينية: مقتل ضابط وفرد وسقوط عدد من الجرحى على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن القوات المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"

Lebanon 24
25-09-2023 | 14:10
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