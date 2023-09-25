26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
سلطات شبه جزيرة القرم: عودة حركة المرور على جسر القرم (الجزيرة)
Lebanon 24
25-09-2023
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا: تعليق حركة المرور على جسر القرم (الجزيرة)
Lebanon 24
سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا: تعليق حركة المرور على جسر القرم (الجزيرة)
26/09/2023 01:42:34
26/09/2023 01:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات القرم التابعة لروسيا: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على شبه الجزيرة
Lebanon 24
سلطات القرم التابعة لروسيا: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على شبه الجزيرة
26/09/2023 01:42:34
26/09/2023 01:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات القرم: حظر حركة المرور مؤقتا على جسر القرم وإصدار إرشادات باتباع تعليمات أمن النقل
Lebanon 24
سلطات القرم: حظر حركة المرور مؤقتا على جسر القرم وإصدار إرشادات باتباع تعليمات أمن النقل
26/09/2023 01:42:34
26/09/2023 01:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات مدينة سيفاستوبول: العثور على لغم بحري على بعد 100 متر من شاطئ لوبيمكوفو في شبه جزيرة القرم (الجزيرة)
Lebanon 24
سلطات مدينة سيفاستوبول: العثور على لغم بحري على بعد 100 متر من شاطئ لوبيمكوفو في شبه جزيرة القرم (الجزيرة)
26/09/2023 01:42:34
26/09/2023 01:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... تعرفوا إلى الفائزة بأكثر من 30 مليار ليرة في "اللوتو"
Lebanon 24
بالصورة... تعرفوا إلى الفائزة بأكثر من 30 مليار ليرة في "اللوتو"
07:48 | 2023-09-25
25/09/2023 07:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟
Lebanon 24
توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟
02:45 | 2023-09-25
25/09/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت داخل منزلها... الممثلة المعروفة خضعت لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
سقطت داخل منزلها... الممثلة المعروفة خضعت لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
07:09 | 2023-09-25
25/09/2023 07:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ كبيرٌ على المواطنين... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الضبية
Lebanon 24
خطرٌ كبيرٌ على المواطنين... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الضبية
06:37 | 2023-09-25
25/09/2023 06:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. إليكم ما قرّره مصرف لبنان
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. إليكم ما قرّره مصرف لبنان
11:36 | 2023-09-25
25/09/2023 11:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:56 | 2023-09-25
قيادة التحالف: الأعمال العدائية الحوثية الشهر الماضي شملت استهداف محطة كهرباء ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية
17:24 | 2023-09-25
المجلس العسكري في النيجر يرفض طلباً من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها
16:58 | 2023-09-25
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة الطور شرق القدس المحتلة
15:11 | 2023-09-25
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
14:16 | 2023-09-25
ميلر يؤكد أن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني الإذن بزيارة واشنطن
14:10 | 2023-09-25
وزارة الدفاع البحرينية: مقتل ضابط وفرد وسقوط عدد من الجرحى على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن القوات المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
26/09/2023 01:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
26/09/2023 01:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
26/09/2023 01:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24