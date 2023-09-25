Advertisement

أخبار عاجلة

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة الطور شرق القدس المحتلة

Lebanon 24
25-09-2023 | 16:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجزيرة نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة وتعتقل أربعة فلسطينيين
lebanon 24
26/09/2023 08:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة الغربية بينهم 2 في حالة خطرة (الحرة)
lebanon 24
26/09/2023 08:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الفلسطينيين في باب السلسلة بالقدس المحتلة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
26/09/2023 08:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تفرض قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين (التلفزيون العربي)
lebanon 24
26/09/2023 08:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:15 | 2023-09-25
23:15 | 2023-09-25
19:45 | 2023-09-25
19:44 | 2023-09-25
18:52 | 2023-09-25
18:46 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24