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قيادة التحالف: الأعمال العدائية الحوثية الشهر الماضي شملت استهداف محطة كهرباء ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية

Lebanon 24
25-09-2023 | 17:56
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