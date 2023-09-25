Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض يدين بشدة الاعتداء على سفارة كوبا في واشنطن

Lebanon 24
25-09-2023 | 19:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفارة كوبا في واشنطن تتعرض لهجوم بالمولوتوف.. هذا ما حصل
lebanon 24
26/09/2023 08:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن ستزوّد أوكرانيا قدرات كبيرة للدفاع الجوي
lebanon 24
26/09/2023 08:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لإعادة فتح خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا قريباً (الشرق)
lebanon 24
26/09/2023 08:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن تبحث إمكانية ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/09/2023 08:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:15 | 2023-09-25
23:15 | 2023-09-25
19:45 | 2023-09-25
18:52 | 2023-09-25
18:46 | 2023-09-25
17:56 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24