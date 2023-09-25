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وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة كيانات صينية على قائمة العقوبات المتعلقة بإيران

Lebanon 24
25-09-2023 | 23:15
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