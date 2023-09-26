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الوكالة الدولية للطاقة: وقف الاحترار المناخي عند 1,5 درجة مئوية لا يزال ممكنا بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

Lebanon 24
26-09-2023 | 01:13
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