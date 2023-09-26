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الخارجية الصينية عن النزاع مع الفلبين: ننصح مانيلا بعدم القيام باستفزازات أو إثارة المشاكل

Lebanon 24
26-09-2023 | 03:18
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