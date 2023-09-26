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باسيل من دار الفتوى: لم أقل أن المبادرة الفرنسية انتهت أو لم تنته ويجب تطبيق اتفاق الطائف للمحافظة عليه

Lebanon 24
26-09-2023 | 05:07
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