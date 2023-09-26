باسل من دار الفتوى: اكدنا تمسكنا بالدستور المنبثق عن الطائف وهذا التمسك عائد لكون روح الشراكة تتجسد في النص والمغزى والروحية، ومن يخالف الدستور يمس بهذه الامور

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