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السفير السعودي لدى فلسطين: نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

Lebanon 24
26-09-2023 | 06:05
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