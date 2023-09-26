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أردوغان: جميع احتياجات سكان إقليم "قره باغ" يتم توفيرها عبر الشاحنات

Lebanon 24
26-09-2023 | 06:10
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