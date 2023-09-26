Advertisement

أخبار عاجلة

وفد من المحتجين أمام مؤسسة "كهرباء لبنان" يلتقي المدير العام للمؤسسة كمال حايك (mtv)

Lebanon 24
26-09-2023 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات "الجديد": المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أصدر قراراً بفضّ أختام الشمع الاحمر عن شركة "KVA" المسؤولة عن جباية فواتير مؤسسة كهرباء لبنان
lebanon 24
26/09/2023 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراضاً على الفواتير المرتفعة.. متظاهرون يقتحمون مؤسسة "كهرباء لبنان" (فيديو)
lebanon 24
26/09/2023 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": الإشتباكات ما زالت مستمرّة في مُخيّم عين الحلوة رغم إعلان وقف إطلاق النار وذلك عقب الإجتماع الذي عُقد في المديرية العامّة للأمن العام اليوم الإثنين
lebanon 24
26/09/2023 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مناقشات وزارية قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء بعد قليل لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024
lebanon 24
26/09/2023 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:28 | 2023-09-26
07:27 | 2023-09-26
07:18 | 2023-09-26
07:13 | 2023-09-26
07:12 | 2023-09-26
07:10 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24