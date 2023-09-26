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وزير الخارجية الفلسطيني: سنبدأ في تطوير علاقاتنا مع السعودية إلى أعلى مستوى ممكن (الحدث)

Lebanon 24
26-09-2023 | 06:33
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