المفتي دريان في رسالة لمناسبة المولد النبوي الشريف: الحراك الداخلي هو الأساس في إنجاز الاستحقاق الرئاسي والحراك الخارجي عامل مساعد وداعم وهذا يعني أنّ على الكتل النيابية أن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية

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