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المفتي دريان: السياسيون لا يقومون بمسؤولياتهم الأولى في انتخاب رئيس للدولة ولا بمسؤولياتهم تجاه فراغ المؤسسات والمرافق وإفراغها

Lebanon 24
26-09-2023 | 07:01
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