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السفارة الأميركية في السعودية تدين بشدة الهجوم الحوثي على الحدود السعودية - اليمنية (الشرق)

Lebanon 24
26-09-2023 | 10:56
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