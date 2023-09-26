Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجديد": لم أكن يوما الا متعاوناً مع اي مبادرة خارجية

Lebanon 24
26-09-2023 | 12:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قائمة وكذلك الدعوة للحوار (الجديد)
lebanon 24
26/09/2023 21:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل "الجديد" من نيويورك: من بين الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الرئيس الأميركي وحده الذي حضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والغائب الأبرز فرنسا وبريطانيا
lebanon 24
26/09/2023 21:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان: نأمل في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل
lebanon 24
26/09/2023 21:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري اتصالات بالشخصيات السياسية لتهدئة الأوضاع في مخيّم عين الحلوة (الجديد)
lebanon 24
26/09/2023 21:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:47 | 2023-09-26
14:41 | 2023-09-26
14:26 | 2023-09-26
14:20 | 2023-09-26
13:59 | 2023-09-26
13:56 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24