بري: تعاونت مع الفرنسي وسهلت مهمته واتعاون الآن مع القطري واتمنى له النجاح ودائما كنت اقول: "منتشكركن على مساعدتكن لنحنا ننتخب مش لتسمولنا اللي بدنا ننتخبه"

Lebanon 24