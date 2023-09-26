Advertisement

أخبار عاجلة

بري: تعاونت مع الفرنسي وسهلت مهمته واتعاون الآن مع القطري واتمنى له النجاح ودائما كنت اقول: "منتشكركن على مساعدتكن لنحنا ننتخب مش لتسمولنا اللي بدنا ننتخبه"

Lebanon 24
26-09-2023 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحرك القطري مستمر من دون أفق واضح.. والتسوية الرئاسية "غير ناضجة بعد"
lebanon 24
26/09/2023 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يظهر "انهيار سد" في مدينة درنة الليبية... ما حقيقته؟
lebanon 24
26/09/2023 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: سنواصل دعم عودة النظام الدستوري للنيجر بالتنسيق مع "إيكواس"
lebanon 24
26/09/2023 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو "الهدف الاساسي" للمبادرة القطرية
lebanon 24
26/09/2023 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:47 | 2023-09-26
14:41 | 2023-09-26
14:26 | 2023-09-26
14:20 | 2023-09-26
13:59 | 2023-09-26
13:56 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24